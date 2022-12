Bekijk in ons match center het speelschema en meer.

Spelers Australië willen door met bondscoach Arnold

De internationals van Australië hopen dat Graham Arnold aanblijft als bondscoach. „De jongens gaan door een muur voor hem. Zo’n coach is het”, zei verdediger Harry Souttar bij aankomst van de nationale voetbalploeg in Sydney. Australië won voor het eerst twee wedstrijden op een WK en bereikte de laatste zestien. Daarin verloor het van Argentinië (1-2).

„Ik denk dat de resultaten voor zich spreken. Hij is de meest succesvolle Australische manager ooit”, zei doelman en aanvoerder Mat Ryan. „Ik heb vertrouwen in de bond dat zij de juiste beslissing nemen en ’Arnie’ moet natuurlijk zelf ook willen, maar voor ons zou het geweldig zijn als hij doorgaat en we hem bij ons kunnen houden.”

De 59-jarige Arnold, die als voetballer speelde voor Roda JC en NAC Breda, had een contract dat in principe is beëindigd na het WK in Qatar. De bond van Australië heeft wel felicitaties overgebracht aan Arnold voor de prestaties in Qatar, maar nog niets gezegd over zijn positie. Arnold zelf heeft te kennen gegeven dat hij behoefte heeft aan een „goede pauze.” Hij zou in de belangstelling staan van meerdere clubs.