Toekomst Spaanse bondscoach Luis Enrique nog onduidelijk

20.51 uur: Luis Enrique wilde dinsdag na de uitschakeling op het WK door Marokko niet speculeren over zijn toekomst. Het contract van de bondscoach van Spanje loopt dit jaar af, waardoor het na strafschoppen verloren duel mogelijk zijn laatste is geweest in die functie. „Ik heb tijd nodig om een beslissing te nemen, om te zien wat het beste is voor mezelf en de Spaanse nationale ploeg”, vertelde hij na de pijnlijke nederlaag.

Ook het standpunt van de Spaanse bond is niet bekend. Luis Enrique is de Spaanse bondscoach sinds de zomer van 2018, toen hij het overnam van Fernando Hierro. Het WK in Rusland in 2018 verliep hopeloos voor de wereldkampioen van 2010, maar sindsdien lieten de resultaten wel weer een stijgende lijn zien met een jonge, talentvolle ploeg. „We hebben nog tot het einde van het jaar de tijd om de knoop door te hakken. Mijn toekomst is op dit moment niet belangrijk”, zei hij. „Mijn relatie met iedereen binnen het team is uitstekend. Ook met de bondsvoorzitter en de technisch directeur kan ik het zeker goed vinden.”

Mbappé slaat training Fransen over en geeft voorkeur aan rust

17.17 uur: Kylian Mbappé heeft dinsdagavond niet deelgenomen aan de groepstraining van Frankrijk. De 23-jarige sterspeler, topscorer op het WK voetbal in Qatar, gaf de voorkeur aan rust. Hij trainde volgens de technische staf in de herstelruimte.

Mbappé speelde zondag de hele wedstrijd tegen Polen. In de met 3-1 gewonnen wedstrijd nam hij twee doelpunten voor zijn rekening. Hij bracht zijn doelpuntentotaal daarmee op vijf.

Frankrijk, dat maandag al genoot van een rustdag, neemt het zaterdag in de kwartfinales op tegen Engeland. De aftrap is om 20.00 uur.

Di Maria terug op trainingsveld Argentijnse ploeg

16.43 uur: Aanvaller Ángel Di María heeft zich dinsdag gewoon laten zien op de training van Argentinië, de aanstaande tegenstander van Oranje in de kwartfinales van het WK voetbal. Dat is goed nieuws voor de Argentijnse voetbalfans en bondscoach Lionel Scaloni, want Di María miste het vorige duel van de Argentijnen vanwege een blessure aan het bovenbeen. „Di María terug op het veld”, kopte de Argentijnse sportkrant Olé opgelucht.

De 34-jarige aanvaller van Juventus doorstond de eerste oefeningen op trainingsveld 3 van de Qatar Universitiy. Alleen de eerste vijftien minuten van de oefensessie waren toegankelijk voor de media.

Di Mariá miste zaterdag het duel uit de achtste finales met Australië, dat de Argentijnen met 2-1 wonnen. Hij kampte met spierproblemen in het rechterdijbeen. Di María is een van de weinige routiniers naast Lionel Messi in de ploeg van Scaloni.

Acht jaar geleden ontbrak Di María in de halve finale tegen Oranje op het WK in Brazilië. Een spierscheuring hield hem destijds ook uit de finale, die Duitsland met 1-0 won.

Gavi jongste speler sinds Pelé in knock-outfase van WK

15.51 uur: Gavi is de jongste speler in ruim zestig jaar die aan een duel in de knock-outfase van een WK deelneemt. De Spanjaard heeft een basisplaats voor de achtste finale tegen Marokko.

De middenvelder van FC Barcelona is 18 jaar en 123 dagen oud. Hij is de jongste speler sinds Pelé in de knock-outfase van een WK. De Braziliaanse voetballegende was in 1958 slechts 17 jaar en 249 dagen oud toen hij na de groepsfase in actie kwam.

Gavi maakte in het eerste groepsduel van dit WK met Costa Rica (7-0) zijn eerste doelpunt op een WK. Alleen Pelé (1958) en de Mexicaan Manuel Rosas (1930) waren jonger toen ze op het hoogste podium doel troffen.

Kroatische bondscoach ziet kansen tegen titelfavoriet Brazilië

11:06 uur De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic ziet kansen om titelfavoriet Brazilië te verslaan in de kwartfinales van het WK. „Die kans is zeker geen 50 procent, maar we zijn ook niet de grote underdog”, zei de trainer dinsdag, een dag na het verslaan van Japan via strafschoppen. Vrijdag om 16.00 uur is de ontmoeting met de ’Seleção’.

„Realistisch gezien is Brazilië het sterkste team op dit WK. De kwantiteit, kwaliteit en de marktwaarde van de spelers is beangstigend. Maar we hebben niets te vrezen. We moeten met veel vertrouwen de wedstrijd ingaan en met plezier gaan voetballen”, meent Dalic. Brazilië bereikte de kwartfinales door overtuigend af te rekenen met Zuid-Korea (4-1).

Spelers Australië willen door met bondscoach Arnold

De internationals van Australië hopen dat Graham Arnold aanblijft als bondscoach. „De jongens gaan door een muur voor hem. Zo’n coach is het”, zei verdediger Harry Souttar bij aankomst van de nationale voetbalploeg in Sydney. Australië won voor het eerst twee wedstrijden op een WK en bereikte de laatste zestien. Daarin verloor het van Argentinië (1-2).

„Ik denk dat de resultaten voor zich spreken. Hij is de meest succesvolle Australische manager ooit”, zei doelman en aanvoerder Mat Ryan. „Ik heb vertrouwen in de bond dat zij de juiste beslissing nemen en ’Arnie’ moet natuurlijk zelf ook willen, maar voor ons zou het geweldig zijn als hij doorgaat en we hem bij ons kunnen houden.”

De 59-jarige Arnold, die als voetballer speelde voor Roda JC en NAC Breda, had een contract dat in principe is beëindigd na het WK in Qatar. De bond van Australië heeft wel felicitaties overgebracht aan Arnold voor de prestaties in Qatar, maar nog niets gezegd over zijn positie. Arnold zelf heeft te kennen gegeven dat hij behoefte heeft aan een „goede pauze.” Hij zou in de belangstelling staan van meerdere clubs.