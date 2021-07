Giovanni van Bronckhorst staat nog wél open voor baan als bondscoach

Van Bronckhorst wordt door velen over een kam geschoren met trainers als Frank de Boer en Phillip Cocu. Zelf beschouwde hij zich altijd van net een generatie later. Hij was een dragende speler in een periode van Oranje, toen De Boer en Cocu al jaren waren gestopt.

Als coach heeft hij inmiddels elf jaar ervaring. Hij was assistent-coach bij het Nederlands elftal onder 21 jaar en bij Feyenoord, waarna hij van 2015 tot 2019 hoofdtrainer van Feyenoord was. Hij werd zonder een dikke portemonnee kampioen van Nederland en won tweemaal de KNVB-beker met Feyenoord (naast twee Johan Cruijff schalen).

Giovanni van Bronckhorst pakte in 2010 zilver met Oranje op het WK in Zuid-Afrika. Ⓒ HH/ANP

Voordat hij in China aan de slag ging, werkte hij op uitnodiging van Manchester City voor de City Group. De leiding van de Engelse club gaf hem alle ruimte om zich verder te ontwikkelen.

Als speler heeft hij in de absolute top gewerkt. Hij won veertien hoofdprijzen, verdeeld over Feyenoord, Glasgow Rangers, Arsenal, en Barcelona. Hij werd in Schotland, Engeland en Spanje kampioen en won met Barcelona de Champions League.

Van Bronckhorst is op dit moment vrij. Hij keerde afgelopen winter terug uit China, waar zijn assistent Jean-Paul van Gastel zijn werk bij Guangzhou R&F heeft overgenomen.

Vóór het afhaken van van Ten Cate was Louis van Gaal al naar voren geschoven. De man die twee keer bondscoach was van Oranje heeft afgelopen dagen aangegeven dat hij een aanbod niet bij voorbaat afwijst. Van Bronckhorst laat zich subtieler uit. ,,Ik wil zaken op dit moment niet via de media bespreken’’, aldus de oud-Feyenoorder.