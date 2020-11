Davy Klaassen na overhaast vertrekt naar Denemarken: ’Ik lag op de bank PlayStation te spelen’

Een klein uurtje later arriveerde Klaassen samen met tweede doelman Maarten Stekelenburg in Denemarken, waar een busje voor het duo klaarstond. Tijd om naar het spelershotel te gaan was er niet meer. „Ik kreeg via mijn telefoon de wedstrijdbespreking opgestuurd”, lacht de middenvelder. „Uiteindelijk was ik nog wel vijf minuten eerder dan mijn ploeggenoten bij het stadion.”

Klaassen wist vlak na de zege op Midtjylland nog steeds niet waarom hij na een positieve coronatest van maandag alsnog naar Denemarken mocht komen. Was de positieve test vals of viel een tweede test negatief uit? „Ik zal het de dokter eens vragen”, antwoordt de in Hilversum geboren voetballer. „Misschien kan hij het me allemaal eens rustig uitleggen.”

Ondanks een verre van ideale voorbereiding was Klaassen klaar om tegen Midtjylland te beginnen. Maar zijn trainer Ten Hag besloot anders. „Ook omdat ik niet wist of Davy wel op tijd zou komen en ik Jurgen Ekkelenkamp al had beloofd te beginnen”, verduidelijkt de coach na de eerste zege van zijn ploeg in de groepsfase van de Champions League. „Ik had daar natuurlijk alle begrip voor”, vult Klaassen aan.

Klaassen viel na een hectische dag in de tweede helft in. Ⓒ ANP

De 16-voudig international van het Nederlands elftal was maandag niet de enige speler van Ajax die positief op corona testte. Dusan Tadic, Ryan Gravenberch en André Onana mochten maandagmiddag ook niet met hun ploeggenoten naar Denemarken vliegen. Een paar uur later waren ze plotseling wel weer welkom. Pas zo’n vijf uur voor de wedstrijd kregen ze dinsdagmiddag groen licht om in actie te komen. Net als Klaassen, die dus nog wel even een vliegtuig moest pakken.

Met de winst op zak kan de na rust ingevallen Klaassen wel lachen om twee krankzinnig verlopen dagen. „Wat moet ik anders?”, vraagt hij zich af. „Het was denk ik heel anders geweest als we hier niet hadden gewonnen. Ja, dan had ik me wel benadeeld gevoeld. Nu doen we weer volop mee in de poule. In balbezit moeten we beter gaan voetballen. Maar ik had in de tweede helft geen moment het gevoel dat het nog fout zou gaan.”

