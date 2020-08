Froome na dag als knecht van Bernal: ’Tour de France is nog ver weg’

„Ik bekijk het week per week. Blijven verbeteren”, op een vraag van een journalist, die wilde weten of de viervoudig Tour-winnaar bereidt was om drie weken in een dienende rol te fungeren. De Tour is nog een maand weg. Er kan nog veel veranderen.”

Of hij onder de indruk was van de klimprestatie van Bernal? „Ik ben onder de indruk van de hele ploeg. Die was fantastisch”, zo draaide Froome om de tweede vraag heen.

Voor Froome was de 163 kilometer lange rit door de Pyreneeën een emotionele aangelegenheid. Hij dacht onderweg veel aan Nicolas Portal, zijn ploegleider die op 3 maart van dit jaar overleed.

„Dit was een speciale rit om hem te herdenken. Ik heb zoveel herinneringen aan hem in deze streek. Ik heb uren en uren met hem gesleten tijdens verkenningen op deze wegen. Heel speciaal dat we dan eerste en tweede kunnen worden. En ik ben heel blij dat ik daaraan heb kunnen meehelpen. We hebben met de ploeg gecontroleerd van start tot finish.”