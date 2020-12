Ajax laat buitenlandse spelers rond Kerstmis ’gecontroleerd’ uitvliegen

De Ajax-Brazilianen Antony en David Neres. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Met uitzondering van FC Utrecht en AZ, die zondag nog tegen elkaar in het strijdperk treden, hebben vanaf vanavond alle Eredivisieclubs winterstop. Net als voor iedereen ziet ook voor profvoetballers de kerstvakantie er heel anders uit. De grootste verandering is er voor de buitenlandse profs, die gewend waren om naar hun vaderland te reizen en hun familie te zien. Iets wat nu in de meeste gevallen onmogelijk is. Een rondje langs de velden hoe een aantal clubs omgaat met deze bijzondere situatie.