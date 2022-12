Henk Fraser: ’Gedrag Younes respectloos’

Fraser: „Jordy Zuidam heeft zich puur professioneel gedragen, hij kon niet anders. Kees Jansma is voor mij altijd top geweest. En Frans van Seumeren was ook fantastisch voor mij. Als je het hebt over spijt, dan zit het hem daarin.”

Het ging mis toen Amin Younes tijdens een partijspel Urby Emanuelson, de assistent die fungeerde als scheids, belaagde. „Ik vond zijn reactie gewoon heel respectloos. Dat was in mijn ogen gezagsondermijnend. De groep heeft twee weken keihard gewerkt, dat was voor mij echt indrukwekkend. Eén persoon verstoorde dat proces.”

Fraser kreeg een waas voor ogen en greep Younes bij de keel. Een actie waar hij meteen spijt van had, maar die hem nu de kop heeft gekost. Als speler kende Fraser wel vaker van dit soort akkefietjes, maar hij begrijpt wel dat de tijden zijn veranderd. „Als dit dertig jaar geleden was gebeurd, dan had iedereen van mij verwacht dat ik hem een draai om zijn oren had gegeven. Vijf of tien jaar geleden had je misschien een fikse boete gehad en een aantekening of reprimande. Dit gedrag was ook in die tijd niet gepast geweest. Maar nu is dat meer dan ooit zo. Dat besef ik, ik leef nu. Daarom moet ik de consequenties van mijn actie aanvaarden.”

Dat heeft Fraser gedaan met pijn in het hart. „Ik had het fantastisch naar mijn zin. Ik vind het vervelend dat ik mensen moet teleurstellen, maar ik moet de consequenties accepteren van mijn impulsieve reactie. Het past niet bij mij, maar ook niet bij de club. Ik moet het incasseren. Dat is niet anders.”