Europa League: Bosz repareert met Leverkusen 3-0 achterstand, maar gaat alsnog onderuit

Bekijk hier alle opstellingen, tussenstanden, doelpuntenmakers en uitslagen in de Europa League

Bayer Leverkusen verliest in doelpuntrijk duel

Bayer Leverkusen kende met Jeremie Frimpong en Daley Sinkgraven in de basis een dramatische eerste helft in Zwitserland. 3-0 was de stand na 45 minuten in het voordeel van BSC Young Boys, dankzij doelpunten van Christian Fassnacht, Theoson Siebatcheu en Meschack Elia.

Waarschijnlijk een donderspeech van Peter Bosz zorgde ervoor dat Leverkusen veel beter voor de dag kwam na rust. Basisdebutant Frimpong leverde al snel een assist op Patrick Schick, die enkele minuten later ook direct zijn tweede maakte. Halverwege de eerste helft werd de stand weer helemaal gelijk getrokken, dankzij Moussa Diaby.

Toch ging het in de slotfase mis voor de Duitsers. Siebatcheu maakte zijn tweede van de avond en zorgde ervoor dat Young Boys met een voordeel kan afreizen naar de BayArena.

Bale helpt Tottenham Hotspur op weg tegen Wolfsberger

Tottenham Hotspur heeft in de Europa League de eerste ontmoeting met Wolfsberger AC gewonnen. De Engelsen deden dat met 4-1. De Oostenrijkers waren vanwege de coronamaatregelen voor hun thuiswedstrijd uitgeweken naar Boedapest.

Son Heung-Min zette Tottenham binnen een kwartier op voorsprong. De Zuid-Koreaan deed dat op aangeven van Gareth Bale, die zowaar een basisplaats had gekregen van trainer José Mourinho. De international van Wales beloonde dat vertrouwen door vervolgens zelf de tweede treffer voor zijn rekening te nemen. Lucas Moura maakte nog voor rust het derde doelpunt.

Na de hervatting kwamen de Oostenrijkers iets terug door een benutte strafschop van Michael Liendl, oud-speler van FC Twente. Carlos Vinícius maakte in de slotfase het verschil weer groter in Engels voordeel.

Steven Bergwijn viel in de 65e minuut in bij de Spurs.

United ruim langs Sociedad

In het Italiaanse Turijn won het Engelse Manchester United van het Spaanse Real Sociedad (0-4), dat officieel thuis speelde. Bruno Fernandes zette de Engelsen op voorsprong. De Portugees, dit seizoen voortdurend de man in vorm, scoorde op aangeven van Marcus Rashord. Na de hervatting nam Fernandes ook nummer twee voor zijn rekening. De 0-3 kwam op naam van Rashford. In de slotminuut scoorde ook Daniel James nog.

Donny van de Beek ontbrak wegens een blessure bij de Engelsen.

Club Brugge gelijk bij Kiev

Club Brugge heeft een aardige uitgangspositie voor het bereiken van de achtste finales van de Europa League. De Belgische koploper speelde de eerste wedstrijd tegen Dinamo Kiev in de eerste knock-outronde gelijk: 1-1.

Brugge was niet met de sterkste selectie in Oekraïne. Zo ontbrak aanvaller Noa Lang. Stefano Denswil, Hans Vanaken en Matej Mitrovic testten net als trainer Philippe Clement en zijn assistenten positief op het coronavirus en bleven daarom ook thuis.

Bas Dost (L) trof dit keer het doel niet voor Club Brugge. Ⓒ EPA

Aanvoerder Ruud Vormer en Bas Dost waren wel van de partij bij Brugge. Vormer had een belangrijk aandeel in de gelijkmaker halverwege de tweede helft. Uit de hoekschop van de middenvelder kopte Brandon Mechele de 1-1 binnen. Dinamo Kiev was vijf minuten eerder via Vitali Boejalski op voorsprong gekomen. De aanvaller krulde de bal bij de tweede paal binnen.

Dost kreeg in de slotfase met zijn hoofd nog een kans op de winnende treffer.

