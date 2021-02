Europa League: verzwakt Club Brugge gelijk bij Kiev

Bekijk hier alle opstellingen, tussenstanden, doelpuntenmakers en uitslagen in de Europa League

Club Brugge gelijk bij Kiev

Club Brugge heeft een aardige uitgangspositie voor het bereiken van de achtste finales van de Europa League. De Belgische koploper speelde de eerste wedstrijd tegen Dinamo Kiev in de eerste knock-outronde gelijk: 1-1.

Brugge was niet met de sterkste selectie in Oekraïne. Zo ontbrak aanvaller Noa Lang. Stefano Denswil, Hans Vanaken en Matej Mitrovic testten net als trainer Philippe Clement en zijn assistenten positief op het coronavirus en bleven daarom ook thuis.

Aanvoerder Ruud Vormer en Bas Dost waren wel van de partij bij Brugge. Vormer had een belangrijk aandeel in de gelijkmaker halverwege de tweede helft. Uit de hoekschop van de middenvelder kopte Brandon Mechele de 1-1 binnen. Dinamo Kiev was vijf minuten eerder via Vitali Boejalski op voorsprong gekomen. De aanvaller krulde de bal bij de tweede paal binnen.

Dost kreeg in de slotfase met zijn hoofd nog een kans op de winnende treffer.

