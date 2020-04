Raymond van Barneveld vier keer geklopt in alternatieve dartcompetitie

Door het wereldwijd verspreide coronavirus ligt ook het demonstratiecircuit stil. Daarop besloot Modus Darts een alternatieve competitie te lanceren met spelers die bij hun management onder contract staan. Naast Van Barneveld geven ook Darren Webster, Paul Nicholson, Andy Jenkins, David Evans en Wessel Nijman acte de présence. Het opgezette evenement maakt geen onderdeel uit van dartbond PDC. Er wordt zes dagen per week gespeeld en de slotdag is op zaterdag 2 mei.

De partijen worden door diverse goksites via een livestream beschikbaar gesteld. De deelnemers worden tijdens het spelen via een webcam vastgelegd. Modus wil de partijen later deze week via de social media-kanalen voor een breder publiek aanbieden en werkt aan een technische oplossing.

Vanuit eigen woonkamer

Tijdens de Icons of Darts League speelt iedereen vanuit zijn eigen woonkamer of andere locatie in huis. De scores worden via het elektronische dartbord geregistreerd. Er wordt gespeeld volgens het format best of negen legs. Van Barneveld leed maandag bij zijn eerste optreden een 1-5 nederlaag tegen zijn getalenteerde landgenoot Nijman. De voormalig postbode kwam in die partij tot een gemiddelde van 83,5.

In het vervolg moest ’Barney’ achtereenvolgens zijn meerdere erkennen in Nicholson (2-5), Webster (4-5) en Evans (3-5). In zijn partij met voormalig BDO-wereldkampioen Webster kwam Van Barneveld nog het dichtst in de buurt van een overwinning. Met een gemiddelde van 98,2 gooide hij scorend beter dan zijn opponent (91,7), maar liet hij de zege in de beslissende leg glippen.

Vier zeges voor talent Nijman

Nijman was de enige speler die in een wedstrijd een gemiddelde van boven de 100 punten per drie pijlen liet noteren. Tegen Evans kwam hij tot 100,6 en dat leverde hem een 5-4 zege op. De 20-jarige Nederlander was met vier overwinningen de beste van dag 1. Hij won ook van Webster (5-1) en Nicholson (5-3).

Op de tweede dag, die dinsdag wordt afgewerkt, stroomt Jenkins in en heeft Webster zijn rustdag. Van Barneveld neemt het dit keer vanaf 12.00 uur (Nederlandse tijd) achtereenvolgens op tegen Nijman, Nicholson, Jenkins en Evans.

Van Gerwen & co thuis

In het professionele veld worden momenteel geen wedstrijden onder de vlag van de PDC afgewerkt. Zo zijn alle toernooien voor de maand april uitgesteld of zelfs afgelast. Eerder werden ook al de twee Premier League-avonden in Ahoy (woensdag 25 en donderdag 26 maart) verplaatst naar woensdag 9 en donderdag 10 september. De eerstvolgende speelronde in de prestigieuze competitie staat vooralsnog gepland voor donderdagavond 7 mei in Glasgow.

Wel komt PDC ook met initiatieven rond ’darts vanuit huis’. Zo speelden Devon Petersen, Chris Dobey, Luke Humphries, Matthew Edgar enTed Evetts vorige week al een mini-toernooi ’Darts at Home’, met Peterson als winnaar. Deze week is het op woensdag de beurt aan Nathan Aspinall, Steve Beaton, Stephen Bunting en Jelle Klaasen.

Michael van Gerwen maakt tijdens de coronacrisis vooral thuis de nodige trainingsuren. Daarnaast werd de nummer één van de wereld vorige week voor de tweede keer vader. De 30-jarige Vlijmenaar maakte woensdag rond middernacht de geboorte van hun zoontje Mike wereldkundig. Samen met zijn vrouw Daphne heeft hij ook al een dochtertje, Zoë genaamd.