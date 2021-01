Rico Verhoeven: ’Ik ben gewoon van een heel ander niveau’

Premium Sport

Hesdy Gerges: ’Rico Verhoeven is mijn type mens niet’

Hesdy Gerges is van plan een coupe te plegen. Zaterdagavond wil hij Rico Verhoeven, The King of Kickboxing, van de zwaargewichttroon stoten. De 36-jarige Amsterdamse rauwdouwer vergeleek zichzelf al met een soldaat. Want die valt en staat op.