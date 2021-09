Yuki Tsunoda verrast door nieuw contract: ’Ik bleef maar crashen’

„Mijn eerste seizoenshelft was best inconsistent”, ging Tsunoda verder. „Ik bleef maar crashen en dat kostte het team veel geld. Ik was aan het einde van de eerste seizoenshelft echt niet goed bezig. Neem bijvoorbeeld Hongarije. Toen knalde ik tijdens de eerste vrije training de muur in. Dat kostte ons de hele sessie, bijna twee zelfs.”

Tsunoda begon het seizoen prima, met een negende plek in de Grand Prix van Bahrein, maar daarna ging het snel bergafwaarts. In de twaalf races die volgden eindigde hij nog vier keer in de punten.

Volgens Tsunoda had hij het het lastig met de druk die om de hoek komt kijken bij het rijden in de koningsklasse. „De teambazen eisen dat je consistent presteert. Ik ben er alleen niet in geslaagd om mezelf gedurende de eerste seizoenshelft te verbeteren. En nu weten jullie waarom”, aldus Tsunoda, die extra blij is met zijn nieuwe contract. „Ik ben het team erg dankbaar.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste Formule 1-nieuws? Luister dan naar de Formule 1-podcast met Erik van Haren en voormalig coureur Christijan Albers: