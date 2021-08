FC Twente staat nog voor 32 miljoen in het krijt, maar is toch ambitieus

Premium Voetbal

Devyne Rensch dacht mailtje Jong Oranje open te klikken: ’Tot ik naam Van Gaal zag staan’

De komeet Devyne Rensch blijft stijgen. Nadat de achttienjarige verdediger in zijn eerste seizoen in Ajax 1 de dubbel veroverde, beleeft hij een nieuw hoogtepunt. Louis van Gaal ruimde in zijn Oranje-selectie voor de WK-kwalificatieduels met Noorwegen (1 september), Montenegro (4 september) en Turki...