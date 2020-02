Ajax stapt in álle valkuilen

Doelman Bruno Varela houdt zijn ploeggenoot Edson Alvarez in bedwang, voordat hij doelpuntenmaker Deyverson een duw kan geven. Ⓒ Getty Images

GETAFE - Ajax staat na de pijnlijke eliminatie in de Champions League ook op de rand van uitschakeling in de Europa League. Het elftal van Erik ten Hag stapte op bezoek bij Getafe namelijk zo ongeveer in elke valkuil, waarvoor van tevoren was gewaarschuwd: 2-0.