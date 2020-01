Federer wint na helse overlevingstocht

De 38-jarige Zwitser balanceerde tegen de Amerikaan Tennys Sandgren in de vierde set op de rand van uitschakeling, maar won uiteindelijk met pijn en moeite na een helse vijfsetter. Hij overleefde maar liefst zeven wedstrijdpunten: 6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3.

De 20-voudig grandslamkampioen was in de derde ronde tegen de Australiër John Millman ook al ontsnapt aan een voortijdige eliminatie. Federer stond toen in de zogeheten matchtiebreak van de beslissende vijfde set met 8-4 achter, maar trok de partij alsnog naar zich toe door zes punten op rij te maken.

De zesvoudig winnaar van de Australian Open, dit jaar als derde geplaatst, had de kwartfinales bereikt door Marton Fucsovics uit Hongarije te verslaan. Daar had hij vier sets voor nodig: 4-6, 6-1, 6-2 en 6-2.

Het was de vijftiende keer voor Federer dat hij in Melbourne in de kwartfinales stond. Alle vijftien keer won hij. Vorig jaar strandde de zesvoudig winnaar van de Australian Open in de vierde ronde tegen de Griek Stefanos Tsitsipas.

Tennys Sandgren

Sandgren, de nummer 100 van de wereld, versloeg in de vierde ronde na een spannende partij de als twaalfde geplaatste Fabio Fognini: 7-6 (5), 7-5, 6-7 (2) en 6-4.

Tennys Sandgren speelde zeer sterk. Ⓒ EPA