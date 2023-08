Dit is het geheim van Max Verstappen: populariteit raceheld gaat verder dan prestaties alleen

Zandvoort - Door de jaren heen is het een gevleugelde uitspraak van een van de mensen die Max Verstappen het beste kennen. Als zijn manager Raymond Vermeulen de Formule 1-kampioen moet typeren, zegt hij vaak: ’What you see, is what you get’. Authenticiteit is het toverwoord rond Verstappen, hij is geen man die kunstjes doet of de clown uithangt in televisieshows.

Als je als fan niet in de buurt van Max kunt komen, kun je altijd nog op de foto bij zijn beeltenis. Ⓒ ANP/HH