Dit is het geheim van Max Verstappen: populariteit raceheld gaat verder dan prestaties alleen

Zandvoort - Door de jaren heen is het een gevleugelde uitspraak van een van de mensen die Max Verstappen het beste kennen. Als zijn manager Raymond Vermeulen de Formule 1-kampioen moet typeren, zegt hij vaak: ’What you see, is what you get’. Authenticiteit is het toverwoord rond Verstappen, hij is geen man die kunstjes doet of de clown uithangt in televisieshows.

Juli 2023: Max Verstappen zwaait naar zijn fans op het circuit van Spielberg in Oostenrijk. Ⓒ ANP/HH