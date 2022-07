Hassan bij rentree direct goed voor winst op 5000 meter

Hassan bereidt zich voor op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene, die over precies een week beginnen. De atlete nam een lange vakantie na de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio, waar ze goud veroverde op de 5000 en 10.000 meter en brons pakte op de 1500 meter. Ze begon later aan de trainingen en liep nog geen wedstrijden.

Het management van de olympisch kampioene maakte eind vorige maand bekend dat Hassan meedoet aan de WK atletiek. Hassan heeft als regerend wereldkampioene op de 1500 en 10.000 meter automatisch startbewijzen voor deze afstanden. Ze won de titels op de WK van 2019 in Doha. Het is nog niet bekend of ze in Eugene beide afstanden loopt of kiest voor een van de twee.