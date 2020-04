’Hazard kan bijna weer lopen en er zijn geen complicaties’

„Ik weet dat hij goed herstelt. Hij kan bijna weer lopen en er zijn geen complicaties. Ik verwacht hem snel weer terug. Bij de operatie is alles goed gegaan, maar je hoopt vooral ook dat in de vier tot vijf weken daarna alles positief verloopt zonder complicaties.”

De Belgische aanvaller liep de enkelblessure eind februari op in de uitwedstrijd tegen Levante. Real meldde dat Hazard een scheurtje had in zijn rechterenkel.

Martínez liet weinig los over zijn aflopende contract, dat op 30 juni afloopt. „Maar ik zal elke dag blijven werken om de toekomst van het Belgische voetbal en de Rode Duivels voor te bereiden. Ik doe dat alsof ik er de volgende grote toernooien bij ben. Zo hoort het te zijn. Op dit moment staat alles natuurlijk stil en we komen dichter bij die datum. Tegen dan weten we wel meer”, zei de Spanjaard daarover.

De 46-jarige Martínez, dus nog niet zeker van aanwezigheid op het komende EK, is sinds 2016 bondscoach van de Belgen. Op het afgelopen WK loodste hij de Rode Duivels naar de derde plek.