Teleurgestelde Wout van Aert wijkt uit naar Amstel Gold Race

Wout van Aert Ⓒ AFP

Wielrenner Wout van Aert is teleurgesteld dat Parijs-Roubaix is verzet naar het najaar. „Ik had tot vanochtend de hoop dat de koers zou doorgaan, dus dit is jammer en het verstoort toch weer even de voorbereiding. Parijs-Roubaix hoort in het voorjaar gereden te worden en niet in oktober”, zei de Belgische kopman van Jumbo-Visma na een verkenning van het parcours van de Ronde van Vlaanderen.