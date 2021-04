Wout van Aert wijkt wél uit naar Amstel Gold Race, Mathieu van der Poel niet

Van Aert heeft vanwege het wegvallen van de ’Hel van het Noorden’ twee andere klassiekers aan zijn programma toegevoegd. Hij rijdt nu op 14 april de Brabantse Pijl en op 18 april de Limburgse heuvelkoers Amstel Gold Race. „Eigenlijk was ik van plan om na Parijs-Roubaix een rustpauze in te lassen, maar aangezien die koers nu wegvalt ligt de mogelijkheid open om nog wat meer te doen.”

De Franse autoriteiten besloten donderdag dat het rijden van Parijs-Roubaix op 11 april niet kan doorgaan vanwege de hoge besmettingscijfers met corona in de noordelijke regio’s van het land. „Ik had die koers graag gereden, maar ik leg nu weer de focus volledig op de Ronde van Vlaanderen. Je beseft nu wel dat de kasseiklassiekers na zondag al voorbij zijn.”

Van Aert won afgelopen zondag Gent-Wevelgem en geldt als favoriet voor ’Vlaanderens Mooiste’ komende zondag. Vorig jaar werd de koers in oktober verreden en verloor hij nipt in een sprint van Mathieu van der Poel. „Ik denk dat ik er nu beter klaar voor ben. Toen kwam de Ronde van Vlaanderen na drie heel zware maanden. In de sprint was het duidelijk wat ik beter had kunnen doen; ik had waarschijnlijk vroeger moeten aanzetten.”

De Belg, die dit jaar ook al twee ritten in Tirreno-Adriatico won en als derde finishte in Milaan-Sanremo, noemt zichzelf een van de topfavorieten voor de winst in Vlaanderen. „Ik heb Gent-Wevelgem gewonnen, maar dat is een heel andere koers. De Ronde van Vlaanderen is veel zwaarder. Ook andere renners leunen tegen het niveau aan van mij, Mathieu en de jongens van Deceuninck - Quick-Step.”

Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel slaat de Amstel Gold Race juist definitief over. De Nederlands kampioen was al niet van plan om op 18 april de Limburgse heuvelklassieker te rijden, maar na het uitstellen van Parijs-Roubaix hoopte koersdirecteur Leo van Vliet dat Van der Poel toch zou meedoen. De 26-jarige renner neemt na de Ronde van Vlaanderen van zondag echter rust, bevestigt zijn ploeg Alpecin-Fenix na berichtgeving van Het Nieuwsblad.

Van der Poel won in 2019 de laatste editie van de Amstel Gold Race. Vorig jaar ging de Nederlandse klassieker niet door vanwege het coronavirus. Van der Poel zou op 11 april Parijs-Roubaix rijden, maar de Franse kasseienklassieker werd donderdag verplaatst naar begin oktober.

„Mathieu neemt na ’Vlaanderen’ even rust en gaat dan toewerken naar de wereldbekers mountainbike”, aldus een woordvoerder van Alpecin-Fenix. Van der Poel wil komende zomer in Tokio olympisch kampioen mountainbiken worden.