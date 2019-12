Abbingh helpt handbalsters aan zege op Angola

Lois Abbingh nam Oranje bij de hand tegen de fysieke sterke kampioen van Afrika. Ze was niet alleen goed voor 11 punten maar bracht ook veel ploeggenoten in stelling. Nederland kon de zege goed gebruiken na de mislukte start op het WK. De formatie van de nieuwe Franse bondscoach Emmanuel Mayonnade moet bij de eerste drie van de groep eindigen om de hoofdronde te bereiken. Noorwegen, Servië en sinds zaterdag ook Slovenië lijken de grootste concurrenten voor Oranje in de poule.

Nederland wil uiteindelijk op het WK bij de beste zeven eindigen. In dat geval is er reëel uitzicht op deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. De handbalsters hebben op vier van de laatste vijf grote toernooien een medaille gewonnen: zilver op het WK 2015, zilver op het EK 2016, brons op het WK 2017 en brons op het EK 2018. Op de Spelen van Rio in 2016 eindigde de ploeg als vierde.

Servië en Noorwegen

Oranje speelt dinsdag tegen Cuba, dat al ruim heeft verloren van Noorwegen en Servië. Op donderdag volgt een ontmoeting met Servië en Noorwegen is vrijdag de tegenstander in de laatste groepswedstrijd. Angola verloor zaterdag al ruim van Servië (25-32). De ploeg is als kampioen van Afrika al zeker van deelname aan de Spelen in Tokio.

Voor Nederlands was het fijn dat Abbingh opstond tegen Angola. Oranje heeft aan kwaliteit verloren, nu Nycke Groot, Yvette Broch en Maura Visser niet meer voor de nationale ploeg uitkomen. Kelly Dulfer ontbrak ook tegen Angola. Ze heeft tegen Slovenië een lichte blessure aan een knie opgelopen. Martine Smeets vierde haar honderdste interland met vier treffers.

Nederland nam al snel een voorsprong van drie treffers tegen Angola en leidde bij rust met 17-12. Zorgwekkend om te zien was hoe het povere Angola vooral in het eerste gedeelte van de tweede helft de zwakke plekken in de Nederlandse defensie blootlegde. Tegen Servië en Noorwegen zal Oranje beduidend beter moeten dekken.

