Video: Homerun levert honkballer (kapotte) auto op

De 32-jarige Hyon-soo sloeg de bal zo ver, dat die achter het hek op een reclamezuil met daarop een Kia Sorento belandde.

Als prijs - zoals al enige tijd het geval is - mocht hij de 25.000 euro kostende bolide mee naar huis nemen. Het enige nadeel: Hyon-soo moet waarschijnlijk eerst langs de garage om een deukje te laten repareren...

Hyon-soo is de vijfde speler die erin is geslaagd om de auto te winnen. Eerder dit seizoen lukte het bijvoorbeeld ook de Amerikaan Preston Tucker.

Het was sowieso een fijne wedstrijd voor Hyon-soo, die even later nóg een homerun sloeg, een grand slam bovendien. Alle honken waren namelijk bezet, waardoor de LG Twins in een klap een vierdubbele score noteerden en uiteindelijk met 5-15 konden winnen.

Hyun-soo was in het verleden actief in de Amerikaanse MLB. Tussen 2016 en 2017 kwam hij uit voor de Baltimore Orioles en Philadelphia Phillies. In 2008 won hij met de nationale ploeg van Zuid-Korea goud op de Olympische Spelen in Beijing.