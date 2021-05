Max Verstappen start vanaf P2 bij Grand Prix van Monaco

Verstappen was nog bezig aan een laatste snelle ronde, maar een door nota bene Leclerc veroorzaakte rode vlag gooide roet in het eten. De Monegask crashte bij het zwembad en hield daarmee (onbewust) pole position vast. Of hij zondag daadwerkelijk start vanaf de eerste plek moet nog blijken. Als de versnellingsbak na die klap moet worden vervangen, krijgt Leclerc een gridstraf. „Het is nu afwachten hoe erg de auto beschadigd is, de kans bestaat dat ik helemaal achteraan moet starten.”

Nooit eerder eerste startrij

Verstappen slaagde er in zijn voorgaande vijf kwalificaties in Monaco nooit in om zich op de eerste startrij te settelen. De derde plaats in de kwalificatie tijdens de Grand Prix van 2019 was het beste resultaat van de Nederlander tijdens de zaterdagse sessies in zijn woonplaats.

Eerder op de zaterdag noteerde Verstappen de snelste tijd in de laatste vrije training. Tijdens de eerste twee oefensessies op donderdag had de Limburger de derde en vierde tijd geklokt. De kwalificatie ging zaterdagmiddag van start zonder Mick Schumacher. De auto van de coureur van Haas was na een flinke crash in de afsluitende vrije training niet op tijd hersteld om de 22-jarige Duitser te laten starten.

In Q1 reed Verstappen de derde tijd, achter Bottas en Leclerc. De eerste kwalificatiesessie werd niet overleefd door Fernando Alonso, Nikita Mazepin, Yuki Tsunoda en Nicholas Latifi. In de tweede run kwamen alle vijftien overgebleven coureurs op softs naar buiten, en na Q2 werd de top-3 gevormd door dezelfde mannen, alleen dan in een andere volgorde. Leclerc was nu de snelste, voor Verstappen en Bottas.

Lance Stroll kwam in aanraking met de muur, maar kon wel terug naar de pits en uiteindelijk verder. Desondanks sneuvelde de coureur van Aston Martin in de tweede sessie, net als George Russell, Esteban Ocon, Kimi Räikkönen en, verrassend, Daniel Ricciardo. De Australiër had in de laatste vier races in Monaco twee keer pole position veroverd.

Bekijk ook: Max Verstappen de snelste tijdens laatste training in Monaco

Verstappen finishte in het derde en beslissende deel van de kwalificatie dus als tweede, achter Leclerc en voor Bottas. Sergio Pérez, ploeggenoot van Verstappen bij Red Bull Racing werd negende, regerend wereldkampioen Lewis Hamilton moest genoegen nemen met de zevende positie.

Stand in wereldkampioenschap

De race, de vijfde Grand Prix van dit Formule 1-seizoen, start zondag om 15.00 uur. Verstappen staat in de strijd om het wereldkampioenschap op de tweede plaats, veertien punten achter koploper Hamilton. De voorsprong van Verstappen op nummer 3 Bottas is 33 punten. Pérez, ploeggenoot van Verstappen bij Red Bull Racing, bezet met 32 punten de zesde positie.

Bekijk hier de eerdere raceuitslagen, standen in de klassementen en de volledige kalender in de Formule 1