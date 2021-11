Sterke zege Botic van de Zandschulp na titanenstrijd

Onlangs sloeg de kwartfinalist van de US Open zich ook al naar de halve eindstrijd in Sint-Petersburg. Daar boekte Van de Zandschulp bij de laatste acht een overwinning op Andrey Rublev, de nummer zes van de wereld, zijn eerste toptienzege. In de halve finales moest de verkouden Nederlander zijn meerdere erkennen in Marin Cilic, die ook het toernooi won.

Door zijn zwaarbevochten overwinning betreedt Van de Zandschulp komende maandag zo goed als zeker de top vijftig van de wereldranglijst. Fucsovics, een Hongaar, is de nummer veertig van de ranglijst en stond al eens 31e.

In de kwartfinales stuit Van de Zandschulp op Filip Krajinovic uit Servië of het Canadese toptalent Felix Auger-Aliassime, als tweede geplaatst in de hoofdstad van Zweden. Het tweetal staat woensdagavond tegenover elkaar.

