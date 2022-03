Premium Het beste van De Telegraaf

’Het is toch klaar, joh. Waar moeten we nog bang voor zijn?’ Bauke Mollema maakt zich over corona geen zorgen meer

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Bauke Mollema voorafgaand aan de tweede etappe van Parijs-Nice. Ⓒ ANP/HH

DUN-LE-PALESTEL - Het zachte voorjaarszonnetje trekt extra veel wielerfans naar Parijs-Nice, waar niet heel het peloton zich veilig bij voelt. In Dun-le-Palestel werd ritwinnaar Mads Pedersen net als het gros van zijn collega’s omringd door enthousiaste toeschouwers, van wie velen zonder mondkapje. Bauke Mollema was blij voor zijn Deense ploegmakker van Trek-Segafredo, en liet weten dat hij zich over corona geen zorgen maakt. „Het is toch klaar, joh. Waar moeten we nog bang voor zijn?”