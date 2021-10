Louis van Gaal: ’Dit had ik voorspeld’

„Wij hebben vijftien kansen gecreëerd, zij vier, dat heb ik voorspeld. Ik zei dat we 70 procent balbezit zouden hebben, het is 75 geworden. Dus dat is niets nieuws onder de zon. Het is 0-1 geworden, maar het had ook 0-4 kunnen zijn”, zei bondscoach Louis van Gaal tegen de NOS.

In de laatste minuut moest Oranje-goalie Justin Bijlow nog een schitterende redding verrichten om de 1-1 te voorkomen. „Dat doen we onszelf aan. Het was een pass van Frenkie de Jong naar Denzel Dumfries, daar ging veel mis. De laatste 20 minuten moet je gewoon de bal rondspelen, we hoeven het publiek niet te vermaken. Het doel is het WK halen. Dit zijn gewoon heel moeilijke wedstrijden”, vertelde Van Gaal.

„Davy Klaassen had al in de tweede minuut kunnen scoren. Je kan er van zeggen dat het niet zo geweldig is, maar wij hebben 1-0 gewonnen, en bij Turkije - Noorwegen is het 1-1 geworden. Wij zijn weer een stap dichter bij het WK”, stelde Van Gaal terecht vast.

Aanvoerder Virgil van Dijk besefte dat het bij vlagen niet best was. „Ja, we hebben het tegen het einde nog wel een beetje te spannend gemaakt”, beaamde hij. „Zeker als je kijkt naar die laatste kans”, doelde hij op een fraaie redding van doelman Justin Bijlow in de extra tijd.

„Iedereen verwachtte van ons dat we deze wedstrijd zouden gaan winnen”, vervolgde hij. „Dat is ook heel normaal, denk ik. Dat hebben we ook gedaan gelukkig. We hebben veel kansen gecreëerd en zij hadden een paar gevaarlijke momenten door foutjes bij ons, na balverlies. Dat hadden we beter moeten doen. Maar we hebben er weer 3 punten bij en dat is heel belangrijk in de kwalificatie. We hebben onze plicht gedaan.”

Van Dijk reageerde opgetogen op de remise van concurrent Noorwegen in Turkije (1-1). Daardoor staat Oranje nu 2 punten los van de Noren op de eerste plaats in de poule. „Dit is een heel gunstig resultaat voor ons, maar we moeten het gewoon zelf doen. We hebben het in eigen hand. Maandag moeten we tegen Gibraltar weer 3 punten pakken, hopelijk met een geweldige sfeer in het stadion.”

