Aantal tuchtzaken bij KNVB door wangedrag supporters fors hoger

Dit seizoen zijn er nu al 45 tuchtzaken, terwijl dat er normaal gesproken - voor de coronaperiode - zo’n 70 tot 90 in het voetbalseizoen waren van augustus tot mei, zegt een woordvoerder van de KNVB.

Ook is er een grote toename van het aantal stadionverboden. Er zijn nu al zo’n 150 stadionverboden uitgedeeld, tegenover normaal ongeveer 300 over een heel seizoen, aldus de woordvoerder. „Dit seizoen is anders dan andere seizoenen. Het lijkt erop dat mensen na de coronabeperkingen nu een uitlaatklep zoeken voor opgekropte frustraties, maar dat is geen excuus natuurlijk.”

De KNVB onderzoekt maatregelen om deze ontwikkeling te stoppen. Het is nog niet duidelijk wat deze maatregelen zijn. De kwestie wordt deze week besproken, aldus de zegsman. Volgens hem is het wel van belang dat alle voetbalclubs consequent optreden en één lijn trekken. „De clubs zijn verantwoordelijk voor wat er in de stadions gebeurt.”