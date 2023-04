Miami vergroot voorsprong in play-offs NBA dankzij recordscore Butler

Nooit eerder was een speler van Miami zo productief in een duel uit de play-offs. Butler nam het record over van LeBron James, die in 2014 voor de Heat 49 punten maakte in een play-offduel met Brooklyn. Met zijn 56 punten bezet hij de gedeelde vierde plaats als het om alle teams in de play-offs gaat. Legende Michael Jordan bezit het record met 63 punten voor Chicago Bulls in 1986.

De vele scores van Butler waren hard nodig, want Miami moest terugkomen van een achterstand van 15 punten. Bij Milwaukee was Brook Lopez de topschutter met 36 punten. Giannis Antetokounmpo keerde terug nadat hij twee duels had gemist vanwege rugproblemen en kwam tot 26 punten, 13 assists en 10 rebounds. Als Miami woensdag in Milwaukee Game 5 wint bereikt de ploeg de laatste vier in de Eastern Conference, de oostelijke divisie van de NBA.

Ook Los Angeles Lakers heeft nog één overwinning nodig om de volgende ronde te bereiken in de play-offs in de Western Conference. LeBron James viel op met 20 rebounds, een door hem niet eerder bereikt aantal, en 22 punten. Een 'layup' in de slotseconden zorgde ervoor dat het duel met Memphis Grizzlies een verlenging nodig had. Daarin liep de thuisploeg uit naar een 117-111-overwinning en een 3-1-voorsprong na vier duels.

De laatste 'Laker' die in een play-offduel zowel in punten als in rebounds op 20 of meer uitkwam was Shaquille O'Neal in 2004. LA Lakers en Miami Heat hadden zich niet rechtstreeks geplaatst voor de play-offs, maar bereikten de nacompetitie pas via zogenoemde play-ins.