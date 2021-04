Unieke stijl piepjonge tennisser: ’Verder werkt echt niets tegen hem’

De video werd gemaakt tijdens de Easter Bowl, die gespeeld werd in het Barnes Tennis Center in San Diego. „Ik wil niet meteen heel populair worden”, reageerde de uit Denver afkomstige Davidov, die een grote fan is van Rafael Nadal. „Ik wil gewoon prof worden. Daarvoor moet ik werken, werken en nog eens werken. Training is belangrijk, populair zijn niet. Mijn twee forehands? Dat kwam omdat mijn vader mij naast rechts spelen, ook met links wilde zien tennissen. Hij zag dat ik met beiden goed kon slaan, dus zo is het begonnen. In het eerste jaar verloor ik veel en wilde ik het opgeven. Maar ik ben blijven doorgaan en hier staan we.”

„Hij is zo moeilijk om tegen te spelen”, aldus Jordan Lee, een vriend van Davidov die in San Diego verloor van de jongen zonder backhand. „Hij heeft niet echt één zwakte in zijn spel. Misschien als je een hoge bal héél diep kan spelen, maar verder werkt niet echt iets tegen hem.”