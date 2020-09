’De klassementsrenners gaan zich hier roeren’

Tijdens de zesde rit in de Ronde van Frankrijk gaan de renners op weg naar het Centraal Massief. De start is in Le Teil en de finish 191 kilometer later op Mont Aigoual. ,,In het Centraal Massief is het altijd lastig en het kan heel warm zijn”, aldus Telegraaf-columnist Boogerd.

Op 25 kilometer van de finish moeten ze een pittige klim over, de Col de la Lusette (11,7km à 7,3%). ,,Het is nog redelijk vroeg in de Tour, maar toch verwacht ik wel wat in deze rit”, aldus de voormalig Rabobank-renner.

Profiel etappe 6 Ⓒ Le Tour de France

In totaal moet er 34 kilometer geklommen worden. Eerst de Col des Mourèzes, een klim van 6 kilometer à 4,8%. Vervolgens in Mandagout gaat de weg omhoog en stijgingspercentages in de dubbele cijfers zijn geen uitzondering. De Col de la Lusette stijgt in 11,7 kilometer met een gemiddelde van 7,3%.

Vanaf de Lusette, die voor het eerst in de Tour zit, is het nog 14 kilometer naar de finish op de Mont Aigoual. Dat begint met een korte afdaling en met nog 8,3 kilometer te gaan, is het alleen nog maar klimmen geblazen (gemiddeld 4%).

Niet Julian Alaphilippe, maar Adam Yates start in de gele leiderstrui de rit. Alaphilippe kreeg een tijdstraf van 20 seconden voor het aannemen van bevoorrading binnen de laatste 20 kilometer.