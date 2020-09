Uitslagen en standen in Tour

De rijders van Jumbo-Visma onderweg tijdens de zesde Tourrit die wordt gewonnen door Alexey Lutsenko. Ⓒ REUTERS

PRIVAS - De Kazach Alexey Lutsenko heeft donderdag de zesde etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een rit vanuit Le Teil in de Ardèche naar het zuidelijke deel van het Centraal Massief met veel klimwerk in de slotfase.