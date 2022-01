Formule 1 zeven jaar langer in Singapore

De Grand Prix op het Marina Bay Street Circuit staat sinds 2008 op de kalender. De avondrace is voor veel betrokkenen een van de hoogtepunten van het jaar.

In 2020 en 2021 ging de wedstrijd in Singapore niet door vanwege de coronacrisis. Dit jaar staat de race gepland op 2 oktober. De laatste winnaar, in 2019, was Sebastian Vettel namens Ferrari.

Het contract met het management van de Formule 1 liep in feite in 2021 af, maar is nu dus met zeven jaar verlengd tot en met 2028.