Duits wielertalent Jan Riedmann (17) overleden na ongeval op training

Het ongeluk gebeurde in de buurt van Sugenheim, vlak bij Nürnberg. Riedmann was aan het trainen in het shirt van zijn team Auto Eder Bayern, de opleidingsploeg van Bora-Hansgrohe, toen hij werd aangereden door een 58-jarige bestuurder die hem naar verluidt geen voorrang verleende.

De 17-jarige renner werd per helikopter naar het ziekenhuis van Würzburg gebracht, waar hij overleed aan de gevolgen van zwaar hoofdletsel.

Bora-Hansgrohe is onder meer de ploeg van Peter Sagan en van het Nederlandse talent Ide Schelling (22). Volgend jaar rijdt Wilco Kelderman ook voor de wielerequipe. Hij komt over van Team Sunweb.