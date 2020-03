Revalidatie David Neres blijft gebed zonder end

Het herstel van Neres wordt zodoende een gebed zonder end. De Ajax-speler werd op 5 november 2019 in het duel met Chelsea (4-4) in de 72e minuut vervangen door Perr Schuurs. Drie dagen later – op de persconferentie van Erik ten Hag voor het duel met FC Utrecht – werd bekendgemaakt dat Neres een knieblessure had opgelopen en de week erna werd hij geopereerd aan zijn meniscus.

In december zei Ten Hag dat hij Neres na de winterstop terug verwachtte en in Qatar hervatte de speler volgens planning (gedeeltes van) de groepstraining. Daarna ging het mis. Waar precies en wanneer is – mede door de privacywet – niet bekend. Een nieuwe operatie was niet nodig.

Inmiddels revalideert Neres grotendeels buiten de club, bij Fysiomed van voormalig Oranje-fysiotherapeut Leo Echteld, die in zijn praktijk in het Olympisch Stadion en op locatie diverse grote sterren uit het Europese voetbal behandelt. Het voordeel van een externe fysiotherapeut is dat die de volledige aandacht voor een geblesseerde speler heeft. Bij Ajax zullen bijvoorbeeld Hakim Ziyech, Dusan Tadic, Nicolas Tagliafico of Donny van de Beek voorrang krijgen op de massagetafel als zij in de aanloop naar een wedstrijd lichte klachten hebben.