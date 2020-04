Ex-winnaar Ronde van Vlaanderen Andrei Tchmil (57) behandeld voor kanker

Op 2 april 2000 won Tchmil de Ronde van Vlaanderen voor Dario Pieri en Romans Vainsteins. Afgelopen zondag en 20 jaar later kondigde hij op zijn Facebookpagina aan dat hij opnieuw een stevige strijd moet leveren.

„Vrienden, 20 jaar geleden won ik de koers van mijn dromen. Nu heb ik een andere tegenstander, die op het eerste zicht onklopbaar is en die je vanbinnen opvreet. Kanker. Ik wil professor Gianluca en zijn team van artsen in Brescia dan ook bedanken voor hun behandeling, hulp en steun. Het leven is als een koers die nooit stopt.”