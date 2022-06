AZ naar San Marino of Bosnië voor voorronde Conference League

De ploeg van Pascal Jansen komt op 21 juli voor het eerst in actie. De return is een week later. Na de derde voorronde moet AZ als het zover komt nog play-offwedstrijden spelen om de groepsfase van de Conference League te halen.

AZ lootte mee voor de Conference League nadat het in mei in de thuiswedstrijd van de finale van de play-offs veel te sterk voor Vitesse (6-1) bleek, na de nederlaag eerder in Arnhem (2-1).

Vorig seizoen sneuvelden de Alkmaarders in de achtste finales. FK Bodø/Glimt bleek daarin te sterk.