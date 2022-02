Premium Het beste van De Telegraaf

Chef de Mission Carl Verheijen neemt petje af Kimberley Bos: ’Ik sta gewoon op het podium? Echt bizar…’

Door Hans Ruggenberg

Kimberley Bos toont vol trots haar bronzen medaille. Ⓒ REUTERS

PEKING - Ze wist even niet waar ze het moest zoeken, nadat ze zeker was van de eerste Nederlandse olympische skeleton-medaille ooit. Kimberley Bos begon met een tiende plaats belabberd, maar vocht zich in de drie resterende runs als een leeuw terug.