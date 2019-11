Zidane: ’Zit mij dwars als mensen dat zeggen’

Real Madrid komt zaterdagavond (21.00 uur) in eigen huis in actie tegen Real Betis en het is maar de vraag welke elf spelers Zidane het veld in stuurt. In Spanje is men er namelijk van overtuigd dat de Franse oefenmeester vooral een A-selectie heeft en dat de rest fungeert als back-up. „Daar klopt niks van”, zegt Zidane geïrriteerd tegen Marca.

Na tien duels in La Liga staat De Koninklijke tweede, een punt achter aartsrivaal FC Barcelona. Zidane stelt dat hij bij elk duel voor een lastige keuze staat. „Elke drie dagen moet ik kwaliteitsspelers op de bank zetten. Ik reken op iedereen. Het is iets waar ik erg mee zit. Voor elke wedstrijd probeer ik de beste keuzes te maken en daar kan ik niks in veranderen. Het zit mij dwars als mensen zeggen dat ik een A,B of C-team heb.”

Zomeraankoop Eden Hazard, die voor 100 miljoen euro overkwam van Chelsea, heeft zijn draai nog niet volledig gevonden in de Spaanse hoofdstad. Bij de start van de competitie sukkelde de Belg met zijn fitheid en heeft in acht officiële duels pas één keer het doel gevonden. „Het komt nog wel”, zegt Zidane over zijn 28-jarige aanvaller. „Soms ziet hij dingen die andere niet ziet en dan kiest hij voor de pass en niet voor het schot. Iedereen wil dat hij scoort en ik zie hem elke dag beter worden.”

Dan heerst er bij Madrid ook nog steeds de kwestie Gareth Bale. De Welshman zinspeelde de hele zomer op een vertrek, maar bleef uiteindelijk in Estadio Bernabéu. Ook nu gaan de geruchten weer dat hij het Iberisch Schiereiland achter zich laat. „Hij speelt nog steeds hier en ik hoef hem ook nergens van te overtuigen. Hij traint met de groep mee, maar is er nog niet helemaal klaar voor”, zegt Zidane over Bale, die bij de laatste interlandbreak geblesseerd raakte.

