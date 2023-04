Karim Benzema scoort hattrick binnen 7 minuten bij zesklapper Real Madrid

Benzema was in de 29e minuut voor het eerst trefzeker en scoorde vervolgens ook in de 32e en 36e minuut. Het was de snelste hattrick voor Real in competitieverband sinds april 1992. Destijds tekende Fernando Hierro in 6 minuten voor drie doelpunten.

Benzema maakte zijn eerste met zijn hoofd, zijn tweede met een bekeken schot vanaf de rand van het strafschopgebied en zijn derde met een soort omhaal. De Franse aanvoerder, die na ruim een uur naar de kant werd gehaald, bracht zijn doelpuntentotaal in de competitie op veertien.

Nog elf duels

Rodrygo had Real in de 22e minuut aan een voorsprong geholpen. Marco Asensio maakte er in de 72e minuut 5-0 van en Lucas Vázquez bepaalde in de blessuretijd de eindstand.

Voor Real was het de eerste keer in bijna een jaar tijd dat een competitiewedstrijd met zo'n groot verschil werd gewonnen; op 12 mei vorig jaar werd het ook 6-0 tegen Levante. Toen tekende Vinícius Júnior voor een hattrick.

Real verkleinde met de zege de achterstand op koploper FC Barcelona, dat zaterdag met 4-0 won bij Elche, weer tot 12 punten. Er zijn nog elf duels te spelen in de Spaanse competitie.