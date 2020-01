All-Star Game NBA eerbetoon aan verongelukte Kobe Bryant

Het duel op 16 februari in Chicago tussen de beste spelers uit de profliga, met LeBron James van Los Angeles Lakers en Giannis Antetokounmpo van Milwaukee Bucks als de aanvoerders, krijgt een compleet ander format en moet honderdduizenden dollars opleveren voor goede doelen.

Bryant en zijn dochter Gianna behoorden tot de dodelijke slachtoffers van een helikoptercrash afgelopen zondag in de buurt van Los Angeles.

Het vierde kwart in de wedstrijd krijgt een bijzonder karakter. De score na drie kwarten wordt bij aanvang van het vierde al aangevuld met 24 punten, zodat de teams moeten toewerken naar die vooraf bepaalde eindscore. Het getal 24 was het rugnummer van Bryant in de laatste tien jaar van zijn carrière.