Rico Verhoeven niet bang voor Alistair Overeem: ’Legende uit verleden tegen koning van nu’

„Ik kijk heel erg uit naar ons duel”, vertelde Verhoeven, die voor de tiende keer zijn wereldtitel verdedigt. „We hebben nog niet eerder tegen elkaar gevochten, dus ik kan nog niet inschatten hoe hij zich verhoudt tot de rest. Maar ik geniet sowieso van dit soort wedstrijden. Dat er altijd een tegenstander is die probeert af te pakken wat ik in mijn carrière heb veroverd. Ik word graag uitgedaagd, zodat ik het uiterste van mezelf moet vragen.”

Zijn tegenstander Overeem verliet de UFC om het in het kickboksen op te kunnen nemen tegen zijn landgenoot. „Ik had niet verwacht terug te keren bij het kickboksen, maar het leven zit vol verrassingen. Over een paar weken zal ik er meer dan klaar voor zijn om een geweldig gevecht aan de man te brengen.”

Rico Verhoeven Ⓒ ANP/HH

Motivatie

„Het wordt sowieso een topgevecht”, meent Verhoeven. „Alistair heeft een paar jaar terug nog de K1 gewonnen. Toen hoorde je wel al mensen fluisteren: ’Wat als hij terugkomt naar het kickboksen?’ Dat gaan we nu zien. Het is mooi dat hij terugkeert om hier zijn loopbaan af te sluiten.”

Verhoeven stelde zelf onlangs dat het einde van zijn eigen loopbaan ook een keer nadert. „Wat ik doe om al die tijd gemotiveerd te blijven? Dat is discipline. Als je discipline goed is, dan heb je amper nog motivatie nodig.”

Alistair Overeem Ⓒ ANP/HH

Op straat

Overeem stelde dat hij ’op straat’ altijd zou winnen van Verhoeven. „Ik wil niet arrogant zijn. Hij is een geweldige atleet en vechter, maar ik denk dat in een vrij gevecht altijd zou winnen. Maar we doen geen MMA. We gaan kickboksen met een bepaalde set regels, zijn regels. Onder mijn MMA-regels zou het minder spannend zijn.”

Is het logisch dat Overeem direct een titelgevecht aangaat? „Dat vind ik wel”, stelt Verhoeven. „Het is logisch, ook gelijk met de juiste tegenstander. Iedereen wachtte op een nieuwe uitdaging. Nou, dat is gelukt.”

Badr Hari

Gaat Verhoeven ooit nog vechten tegen Badr Hari? De wereldkampioen wil het even duidelijk stellen. ,,Ik ben continu aan het winnen en hij is alleen maar aan het verliezen. Het is niet logisch. Het gaat ook om de periode waarin je zit. Ik ben niet bezig met het niet respecteren van Badr. In tegendeel, ik heb veel respect voor hem. Maar het is voor nu niet logisch.”