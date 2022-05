Op bezoek bij Giovanni van Bronckhorst: ’We zijn één duel verwijderd van eeuwige roem’

Voetbal

Bijzonder: voor het eerst fluit vrouwelijke arbiter duel in Arabische voetbalwereld

De Marokkaanse Bouchra Karboubi wordt zaterdag de eerste vrouw die een mannenfinale zal fluiten in de Arabische voetbalwereld. Karboubi leidt de Marokkaanse bekerfinale tussen AS FAR en Moghreb Atletico de Tetouan (MAT).