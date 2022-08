Jumbo-Visma onverslaanbaar in Vuelta: Primoz Roglic pakt dagzege en rode trui

Door onze Telesportredactie

Primoz Roglic steekt zijn handen omhoog: hij wint de vierde rit in de Vuelta. Ⓒ ANP/HH

LAGUARDIA - De vierde etappe in de Vuelta a Espana is gewonnen door Primoz Roglic. De rit van Vitoria-Gasteiz naar finishplaats Laguardia kende in de slotfase een pittige ’punch’ waar dus de renner van Jumbo-Visma de sterkste bleek. Hij neemt daardoor de rode leiderstrui over van zijn ploegmaat Edoardo Affini en is na Robert Gesink en Mike Teunissen al de vierde (!) Jumbo-Visma-renner die deze Ronde van Spanje de leiderstrui aan mag trekken.