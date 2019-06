Eriksen spreekt zich uit over toekomst

De Deense middenvelder wordt al enige tijd gelinkt aan Real Madrid en heeft in Londen nog maar een contract voor een jaar. Toch sluit Eriksen een contractverlenging niet uit. „Dat hangt van het contract af”, zegt hij tegen Ekstra Bladet.

Hij vervolgt: „Ik hoop dat er deze zomer duidelijkheid zal komen. Dat is in ieder geval wel het plan. Ik merk dat ik op een punt in mijn carrière ben beland waarbij ik wellicht wat nieuws wil proberen. Ik heb echt het allerdiepste respect voor iedereen bij Tottenham voor wat we hebben meegemaakt.”

Eriksen laat het nog wat in het midden. „In voetbal weet je nooit wanneer er ineens duidelijkheid komt. Dat kan op elk moment gebeuren.”