Stuntende beachvolleyballers: Leon Luini en Yorick de Groot roepen regerend wereldkampioenen halt toe op EK

Het Nederlandse gelegenheidsduo verloor in de regenachtige Oostenrijkse hoofdstad de eerste set met groot verschil en niets wees toen op een naderende sensatie. Maar in het begin van de tweede set sloeg de Noorse reus Anders Mol twee keer in het blok van Luini en dat betekende de ommekeer. De Noren kwamen niet meer echt in hun spel terwijl de twee Nederlanders de wedstrijd van hun leven speelden.

Luini scoorde op allerlei manieren, net als zijn partner De Groot, die ook in verdedigend opzicht fraaie acties liet zien. De viervoudig Europees kampioen moest dus – tot verrassing van alles en iedereen in Wenen - een onverwachte nederlaag incasseren.

75 procent kans

De Hollandse stuntmannen hebben nu in theorie 75 procent kans op een medaille. Morgen spelen ze eerste de halve finale tegen het Oekraïners koppel Popov/Keznik. Later op de dag volgt de strijd om het goud of de strijd om het brons.

Luini en De Groot zijn de enige Nederlandse beachvolleyballers die nog in het toernooi zitten in de Oostenrijkse hoofdstad. Eerder zaterdag verloren Matthew Immers en Steven van de Velde hun kwartfinale van de Italianen Paolo Nicolai en Samuele Cottafava. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen waren al in de achtste finales uitgeschakeld.

