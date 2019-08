Europa League lonkt voor Feyenoord

De Kuip geniet voorlopig meer van Europees voetbal dan van partijtjes in de Eredivisie. Na een dik uur toonde het Legioen zijn tevredenheid door het ene liefdevolle lied na het andere te zingen richting de mannen van Stam. Vier dagen eerder eisten dezelfde fans ’bloed, zweet en tranen’ tegen FC Utrecht.

Saillant detail is dat Sam Larsson Feyenoord op voorsprong bracht. De Zweedse aanvaller was het in de ogen van veel supporters niet waard om tegen de Israëlische tegenstander te worden opgesteld, omdat hij afgelopen zondag had geblunderd en om die reden na één helft al was vervangen.

Stam liet in de aanloop naar het Europese duel al blijken dat hij zijn Zweed niet zou laten vallen en dat hij alle vertrouwen in hem houdt. Daarmee zorgde hij ervoor dat de Scandinaviër mentaal niet in de put belandde en zich kon opladen voor de zo belangrijke play-offs.

Want voor Feyenoord staan er miljoenen op het spel. Minimaal vijf miljoen bij het bereiken van de groepsfase en dat besefte het hele elftal kennelijk goed. De wijze waarop Feyenoord zich presenteerde was precies zoals het Legioen wil zien. Gedreven, met power en defensief beter dan in de hele voorbereiding en de competitie.

Helemaal perfect was het nog niet, maar Kenneth Vermeer hield voor Feyenoord de nul op de momenten dat de kleine Nigel Hasselbaink (ex-Excelsior) door de verdediging glipte. De nieuwe huurling Edgar Ié liet zich één keer foppen door de rappe spits van Hapoel, maar had toen zijn les wel geleerd. Al zijn andere ingrepen waren prima en hij kreeg een spontaan applaus.

De meest opvallende man aan Rotterdamse zijde was Leroy Fer, die na rust twee keer uithaalde en de stand van 1-0 naar 3-0 tilde. Fer, met de zingende Tapia om zijn nek, genoot van zijn moment, schreeuwde het uit van vreugde voor het vak met de harde kern van Feyenoord. Alsof hij wilde zeggen, hier ben ik voor teruggekomen naar Feyenoord.

