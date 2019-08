Verstappen: ’Ik had nog makkelijk door gekund’

„We hebben een paar heel mooie en spannende wedstrijden gehad”, zegt de Formule 1-coureur tegenover Telesport, vlak voordat hij zich op gaat maken voor een welverdiende vakantie buiten Europa.

„Mooi om er even tussenuit te gaan, maar het is niet zo dat ik echt aan vakantie toe ben. Ik zei afgelopen weekeinde na de Grand Prix in Hongarije nog tegen mijn vader: ’Als we nu nog vier races hadden gehad, had ik nog makkelijk door gekund’. Zeker als je in een lekkere flow zit, is dat zo.”

Verstappen was gisteren nog druk met het signeren van zijn speciale, oranje caps die voor de volgende Grand Prix in Spa-Francorchamps worden geïntroduceerd. Die kunnen dan bij het circuit bij twee speciale Max Verstappen pop-up stores worden gekocht.

„Zoals elk jaar een speciale editie met handtekening, dus ik ben ze voor mijn vakantie nog even druk aan het tekenen”, stelt de Limburger tijdens het signeren van honderden caps. „Dit is wel de mooiste die ik voor Spa heb gehad, vind ik. Ja, zelf heb ik er ook een stem in. Ik ga niet iets dragen dat ik niet mooi vind.”