Zwitserse en Braziliaanse beachduo’s winnen King of the Court

Het Zwitserse duo Florian Breer en Marco Krattiger op het hoogste podium. Ⓒ Eric Roeske

UTRECHT Op de finaleavond van het beachvolleybalspektakel King of the Court op het Jaarbeursplein in Utrecht heeft het Zwitserse duo Florian Breer en Marco Krattiger de overwinning bij de mannen naar zich toegetrokken. Zij versloegen in de loodzware afvalrace het Noorse succesduo Anders Berntsen Mol en Christian Sandlie Sørum en de Polen Piotr Kantor en Bartosz Losiak. De Zwitsers waren zaterdagavond een klasse apart en op de winst viel dan ook niets af te dingen.