Christian Eriksen in beeld bij Erik ten Hag en Manchester United

In januari van dit jaar zette Eriksen een krabbel onder een verbintenis van slechts enkele maanden. Dat gebeurde ruim een half jaar nadat de oud-Ajacied op het EK voetbal werd getroffen door een hartstilstand. Eind vorig jaar ontbond Internazionale het contract van Eriksen, omdat hij in Italië niet mag voetballen met een inwendige defibrillator.

Eriksen kan met Brentford terugkijken op een prima periode. De club behaalde een indrukwekkende 13e plaats in de Premier League. The Bees wonnen zeven van de elf wedstrijden waarin Eriksen speelde.

Meerdere opties

Brentford wilde het verblijf van Eriksen graag verlengen, maar vorige maand zei de Deen dat hij meerdere opties had. „Ik heb verschillende aanbiedingen en opties, die we overwegen, en dan nemen we een beslissing. Ik zou graag weer Champions League-voetbal spelen. Ik weet hoe leuk het is, maar het is niet essentieel voor mij”, zei hij toen tegen ViaPlay.

Eriksen trainde bij de reserves van Ajax waar Ten Hag toen nog aan het roer stond, voordat hij in januari bij Brentford neerstreek. Hij speelde tussen 2010 en 2013 voor Ajax.

Teugels

Manchester United behaalde afgelopen seizoen onder Ralf Rangnick slechts een zesde plaats en speelt komende seizoen dus geen Champions League. Ten Hag heeft inmiddels de teugels overgenomen op Old Trafford.

Manchester United weigerde commentaar te geven.